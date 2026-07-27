В Киевской области утонула 13-летняя девочка
Трагедия произошла в Бориспольском районе. Это случилось, когда дети играли в волейбол у водоема
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, во время игры мяч попал в искусственный водоем. 13-летняя девочка прыгнула в воду, чтобы достать мяч. Однако девочка не умела плавать, и, к сожалению, она утонула.
"На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и медики. Несмотря на реанимационные мероприятия, к сожалению, спасти девочку не удалось", - говорят в полиции.
Напомним, ранее суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района. В результате ДТП погибли три несовершеннолетних девушек.
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