В Киевской области утонула 13-летняя девочка

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла в Бориспольском районе. Это случилось, когда дети играли в волейбол у водоема

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время игры мяч попал в искусственный водоем. 13-летняя девочка прыгнула в воду, чтобы достать мяч. Однако девочка не умела плавать, и, к сожалению, она утонула.

"На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и медики. Несмотря на реанимационные мероприятия, к сожалению, спасти девочку не удалось", - говорят в полиции.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района. В результате ДТП погибли три несовершеннолетних девушек.