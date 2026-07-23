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Суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек).

Напомним, трагедия произошла ночью 20 июля. Парень, находясь за рулем пьяным, совершил ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних пассажирок, а еще одна девушка получила травмы. После аварии водитель скрылся с места происшествия, однако полицейские установили его местонахождение и задержали.