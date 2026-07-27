12:54  27 июля
В Сумской области во время купания с сестрой погиб 14-летний парень
10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 19:56

На Днепропетровщине полиция разоблачила серийного вора

27 июля 2026, 19:56
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

В Марганце на Днепропетровщине полицейские разоблачили мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Своими действиями 38-летний фигурант нанес местным предпринимателям материальный ущерб на сумму почти 20 тыс. гривен. Правоохранители установили его причастность к двум эпизодам имущественных преступлений.

По данным следствия, 16 июля мужчина, находясь в магазине бытовой техники, угнал из торгового зала зарядную станцию стоимостью более 13 тысяч гривен. Через два дня он совершил еще одну кражу из другого магазина строительных товаров.

Фигурант спрятал в сумку электроинструмент и оставил торговое заведение, не рассчитавшись за товар.

В ходе досудебного расследования полицейские собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно, в условиях военного положения).

Напомним, что в Славянске российский FPV-дрон попал в автомобиль, в котором ехала комиссия, работающая по государственной программе "Восстановление", на осмотр пострадавшего дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
кража Днепропетровская область
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Киеве и Одессе разоблачили мужчин, которые "помогали" россиянам атаковать Украину
27 июля 2026, 21:20
Расследовал коррупцию: в Киеве задержали журналиста и повезли в ТЦК
27 июля 2026, 21:05
Стрельба в лесу под Ужгородом: суд взял под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских
27 июля 2026, 20:59
В Херсоне мужчина взорвался на противопехотной мине: он не выжил
27 июля 2026, 20:55
В Кропивницком поймали 19-летнего распространителя психотропов
27 июля 2026, 20:40
В Днепропетровской области продавали инвалидность за 15 тысяч
27 июля 2026, 20:35
В Киевской области утонула 13-летняя девочка
27 июля 2026, 20:15
Сутки на Херсонщине: один человек погиб от взрывчатки, еще четверо травмированы из-за вражеских атак
27 июля 2026, 19:26
В Херсонской области осудили участника хищения миллионов на строительстве ЦНАПа
27 июля 2026, 18:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »