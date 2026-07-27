На Днепропетровщине полиция разоблачила серийного вора

Фото: полиция Днепропетровской области

В Марганце на Днепропетровщине полицейские разоблачили мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Своими действиями 38-летний фигурант нанес местным предпринимателям материальный ущерб на сумму почти 20 тыс. гривен. Правоохранители установили его причастность к двум эпизодам имущественных преступлений.

По данным следствия, 16 июля мужчина, находясь в магазине бытовой техники, угнал из торгового зала зарядную станцию стоимостью более 13 тысяч гривен. Через два дня он совершил еще одну кражу из другого магазина строительных товаров.

Фигурант спрятал в сумку электроинструмент и оставил торговое заведение, не рассчитавшись за товар.

В ходе досудебного расследования полицейские собрали достаточно доказательств и сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно, в условиях военного положения).

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