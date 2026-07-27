На Київщині потонула 13-річна дівчинка
Трагедія сталась на Бориспільщині. Це сталось, коли діти грали у волейбол біля водойми
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, під час гри м'яч потрапив у штучну водойму. 13-річна дівчинка стрибнула у воду, щоб дістати м'яч. Проте дівчинка не вміла плавати, і, на жаль, вона потонула.
"На місце події негайно прибули правоохоронці та медики. Попри проведені реанімаційні заходи, на жаль, врятувати дівчинку не вдалося", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат.
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