В Хмельницкой области ребенок выпал из автобуса на ходу

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Авария произошла 4 мая в городе Каменце-Подольском. При высадке пассажиров водитель автобуса не поставил транспорт на споянковый тормоз. В результате автобус начал самовольно двигаться. В этот момент из автобуса выпал ребенок. Несовершеннолетняя получила легкие травмы и повредила одежду.

Суд наложил на водителя административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев. Однако он подал апелляционную жалобу, просил изменить постановление и вместо лишения водительских прав наложить взыскание в виде штрафа.

Однако суд отклонил его жалобу. Таким образом, наказание остается действительным.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района. В результате ДТП погибли три несовершеннолетних девушек.