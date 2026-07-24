10:56  24 июля
В Хмельницкой области приговорили женщину, которая довела 15-летнюю дочь до сепсиса
11:37  24 июля
Враг ударил по Одессе: поврежден магазин, есть пострадавший
08:17  24 июля
В Полтаве 11-летний ребенок выпал с шестого этажа
UA | RU
UA | RU
24 июля 2026, 19:40

В Хмельницкой области ребенок выпал из автобуса на ходу

24 июля 2026, 19:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области суд рассмотрел дело водителя автобуса. Из-за его действия ребенок выпал

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Авария произошла 4 мая в городе Каменце-Подольском. При высадке пассажиров водитель автобуса не поставил транспорт на споянковый тормоз. В результате автобус начал самовольно двигаться. В этот момент из автобуса выпал ребенок. Несовершеннолетняя получила легкие травмы и повредила одежду.

Суд наложил на водителя административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев. Однако он подал апелляционную жалобу, просил изменить постановление и вместо лишения водительских прав наложить взыскание в виде штрафа.

Однако суд отклонил его жалобу. Таким образом, наказание остается действительным.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района. В результате ДТП погибли три несовершеннолетних девушек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП суд Хмельницкая область дети
На Прикарпатье несовершеннолетняя на велосипеде сбила 4-летнего ребенка
24 июля 2026, 13:45
В Кривом Роге водитель насмерть сбил 14-летнюю девушку
23 июля 2026, 23:15
В Киевской области подросток погиб на железной дороге
23 июля 2026, 20:15
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
СБУ нанесла удары по российским НПЗ
24 июля 2026, 20:20
"Друг Труханова" Ткач после обысков сбежал за границу - СМИ
24 июля 2026, 20:00
В Братиславе задержали бывшего чиновника Украинской ассоциации футбола: готовится экстрадиция
24 июля 2026, 19:59
Удары дронов и артиллерии по Херсонщине: шесть раненых, среди них — работницы больницы
24 июля 2026, 19:45
Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине
24 июля 2026, 19:40
Авиаудар по Запорожью: оккупанты попали в частный сектор и кладбище
24 июля 2026, 18:59
В Киеве обсудили ответные меры на российские обстрелы инфраструктуры
24 июля 2026, 18:38
Суд оставил в силе арест имущества Ермака: что именно заблокировали
24 июля 2026, 18:20
Выплаты военным: как происходит индексация
24 июля 2026, 18:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »