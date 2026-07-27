Сутки на Херсонщине: один человек погиб от взрывчатки, еще четверо травмированы из-за вражеских атак

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В течение 27 июля 2026 года российская армия совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью ствольной артиллерии и дронов разных типов.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, четыре получили травмы.

Так, около 13:00 в Херсоне в результате взрыва на взрывном устройстве погиб гражданский мужчина.

Также трое херсонцев и одна жительница Антоновки получили травмы от БпЛА, которые применяют военные армии РФ.

Кроме того, повреждения получили частные дома, здание заведения культуры, легковой автотранспорт.

Напомним, что российские войска 27 июля нанесли удар по Балаклее на Харьковщине , в результате чего один человек погиб, четверо ранены.