На Прикарпатье несовершеннолетняя на велосипеде сбила 4-летнего ребенка

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Инцидент произошел в Прикарпатье. Несовершеннолетняя девушка на велосипеде наехала на маленького ребенка

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 мая около 15:00 у озера имени Юрия Руфа в Коломне. Несовершеннолетняя девочка вместе с подругой каталась на электровелосипеде в пешеходной зоне. Она не справилась с управлением и наехала на маленького ребенка.

В результате ДТП 4-летняя девочка была госпитализирована. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы спины.

По словам подростка, она не успела затормозить перед ребёнком. Она рассказала, что маленькая девочка ударилась о переднее колесо велосипеда и улетела в сторону.

Суд назначил матери подростка штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что в Ивано-Франковске полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой травмировался 5-летний ребенок.