Фото: Дмитрий Лубинец

Представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировали ряд нарушений в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, в частности, факт содержания шестерых мужчин, которые имели право на отсрочку от мобилизации

Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews .

"Ко мне обратился брат моего мужа, которому, по предварительным данным, во время мобилизационных мероприятий с участием сотрудников полиции сломали ребра. После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели — 18 дней не знали, где он находится и что с ним происходит. Когда мои представители прибыли в сборный пункт Николаевского областного ТЦК, стало ясно, что речь идет не об единичном случае. Был выявлен ряд фактов, свидетельствующих о системных нарушениях прав человека", — говорится в сообщении.

По его словам, по результатам проверки удалось уволить шестерых мужчин, которых не имели права содержать. Среди них мужчина со сломанными ребрами, у которого есть законные основания для отсрочки – он самостоятельно ухаживает за своей 80-летней матерью.

Среди удерживаемых в ТЦК был отец ребенка с инвалидностью. Предварительно, во время задержания мужчины сотрудник полиции, вероятно, ударил его сына ногой. Парень остался один на один на улице вечером, а из-за пережитого стресса и сахарного диабета его состояние ухудшилось.

Николаевская областная прокуратура уже приступила к судебному расследованию по статье о превышении служебных полномочий работниками полиции. Также рассматривается вопрос о внесении других сведений в ЕРДР.

Также представителям омбудсмана удалось спасти четырех мужчин, у двух из которых тяжелые заболевания, еще один вирусный гепатит и еще одна проблема с коленом.

"Все эти люди были освобождены, и им была предоставлена возможность оформить необходимые документы для отсрочки или пройти дополнительное медицинское обследование", — подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

Напомним, что ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК . Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали