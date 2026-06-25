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25 июня 2026, 13:40

В Чернигове ТЦК мобилизовали иностранца

25 июня 2026, 13:40
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Фото из открытых источников
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Черниговский окружной административный суд рассмотрел дело о мобилизации мужчины. Оказалось, что "призывник", задержанный военными ТЦК, на самом деле является иностранцем

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Гражданин Азербайджана проживает в Украине с видом на постоянное проживание. 12 марта к нему подошли представители ТЦК и полиции. В результате его доставили в помещение ТЦК и отправили на военно-врачебную комиссию (где он был признан годным к службе).

Уже скоро учебник ТЦК издал приказ, которым мобилизовал мужчину на военную службу и направил в воинскую часть. При этом сам мужчина и его представители говорили, что в ТЦК даже не проверили его документы нормально. Впоследствии военная часть указывала, что на момент зачисления не располагала сведениями о том, что истец является иностранцем.

Суд отметил, что на иностранцев не распространяется закон о мобилизации в Украине и отменил приказ. В настоящее время мужчина уже уволен с военной службы.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.

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