20:56  25 червня
Авіаудар по Куп'янщині: ворог вбив цивільного та поранив чотирьох людей
20:45  25 червня
На Дніпропетровщині військовий кидав гранати з балкона багатоповерхівки
20:10  25 червня
На Полтавщині на укриттях для дітей "нагріли" 19 мільйонів
UA | RU
UA | RU
25 червня 2026, 23:15

На Київщині батька трьох дітей судили за неявку за повісткою

25 червня 2026, 23:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховний Суд розглянув справу чоовіка, якого судили за неявку за бойовою повісткою. Попри наявність трьох дітей та відсутність судимостей, він все одно не отримав пом'якшення покарання

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік прийшов на військово-лікарську комісію, і його визнали придатним до військової служби. Відстрочка надається чоловікам, у яких троє неповнолітніх дітей, а його старша дитина вже повнолітня. Тому підстав для відстрочки від призову під час мобілізації він не мав.

Проте після отримання бойової повістки про явку до ТЦК чоловік так і не з'явився там. Обухівський районний суд Київської області визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Київський апеляційний суд погодився з такими висновками.

Захист пішов до Верховного суду. Проте суд зазначив, що покарання у виді трьох років позбавлення волі відповідає вимогам закону. Також суд наполягає, що факт визнання вини або згода на розгляд провадження у спрощеному порядку не свідчать автоматично про щире каяття.

В результаті покарання чоловіку лишили без змін.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК суд мобілізація
У Чернігові ТЦК мобілізували іноземця
25 червня 2026, 13:40
У Харкові чоловік із гранатою та ножем напав на ТЦК: чому судили військового ТЦК
24 червня 2026, 15:35
Прокуратура та ДБР розслідують незаконне утримання та побиття чоловіків у Миколаївському ТЦК
23 червня 2026, 22:54
Всі новини »
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
Ціни на дизель рухнули: які тепер ціни на бензин на АЗС в Україні
25 червня 2026, 23:55
На Прикарпатті судили за неявку за повісткою чоловіка з інвалідністю
25 червня 2026, 23:35
Кривавий інцидент у Харкові: раніше судимий чоловік поранив двох поліцейських
25 червня 2026, 22:56
Українські військові піймали російський дрон на вудочку
25 червня 2026, 22:45
На Прикарпатті чоловік підпалив будинок, щоб приховати вбивство
25 червня 2026, 22:35
Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: двоє поранених та масштабні руйнування
25 червня 2026, 22:16
Українські військові рознесли російський НРК
25 червня 2026, 22:10
Довічне за державну зраду: полковника СБУ засудили за передачу таємних даних ворогу
25 червня 2026, 21:56
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який промишляв крадіжками та шахрайством
25 червня 2026, 21:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »