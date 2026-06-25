На Київщині батька трьох дітей судили за неявку за повісткою

Фото з відкритих джерел

Верховний Суд розглянув справу чоовіка, якого судили за неявку за бойовою повісткою. Попри наявність трьох дітей та відсутність судимостей, він все одно не отримав пом'якшення покарання

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік прийшов на військово-лікарську комісію, і його визнали придатним до військової служби. Відстрочка надається чоловікам, у яких троє неповнолітніх дітей, а його старша дитина вже повнолітня. Тому підстав для відстрочки від призову під час мобілізації він не мав.

Проте після отримання бойової повістки про явку до ТЦК чоловік так і не з'явився там. Обухівський районний суд Київської області визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Київський апеляційний суд погодився з такими висновками.

Захист пішов до Верховного суду. Проте суд зазначив, що покарання у виді трьох років позбавлення волі відповідає вимогам закону. Також суд наполягає, що факт визнання вини або згода на розгляд провадження у спрощеному порядку не свідчать автоматично про щире каяття.

В результаті покарання чоловіку лишили без змін.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.