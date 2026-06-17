За $5 тис. – поза обліком: на Київщині посадовець ТЦК допомагав ухилятися від мобілізації

Фото: ДБР

Начальнику районного відділу одного з ТЦК та СП Київської області повідомили про підозру. Посадовець організував схему незаконного виключення військовозобов'язаних із військового обліку та сприяв їхньому виїзду за кордон

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі встановили, що вартість таких "послуг" становила від 4 до 5 тисяч доларів США з однієї особи. При цьому близько 2 тисяч доларів посадовець залишав собі, а решту коштів передавав іншим учасникам протиправної схеми.

Правоохоронці задокументували щонайменше два випадки незаконного виключення мешканців Києва з військового обліку за станом здоров’я. Загальна сума отриманих коштів лише за цими епізодами склала 9 тисяч доларів США.

За інформацією слідства, один із чоловіків взагалі не проходив військово-лікарську комісію, а іншого ВЛК офіційно визнала придатним до військової служби. Незважаючи на це, підозрюваний забезпечив виготовлення фальшивих документів про непридатність до служби та внесення неправдивих даних до військово-облікових документів. Саме на підставі цих документів обидва чоловіки змогли залишити територію України.

Посадовцю інкримінують:

службове підроблення,

незаконне переправлення осіб через державний кордон України,

пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, вчинене групою осіб.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування незаконної схеми.

Нагадаємо, в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області викрили масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації. Чоловіків утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

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