Фото: полиция

Инцидент произошел днем 2 мая в одном из супермаркетов в центре Вознесенска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По супермаркету ходил мужчина, который держал в руках ружье. Это вызвало беспокойство у граждан, поэтому они вызвали полицию.

На месте полицейские выяснили, что в руках мужчины была игрушка в виде старинного ружья, которое не представляет никакой угрозы. Мужчина объяснил правоохранителям, что приобрел его на подарок и не собирался совершать каких-либо противоправных действий.

