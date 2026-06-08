В Одессе ТЦК отказалось давать отсрочку студенту: почему это произошло

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Одесский окружной административный суд рассмотрел дело об обжаловании бездействия ТЦК. Мужчина обвинил ТЦК в том, что они не рассмотрели его заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Военнообязанный учится в университете. В конце мая прошлого года он направил в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации вместе с документами, подтверждающими наличие соответствующих оснований.

В частности, к заявлению он добавил справки из учебного заведения, сведения из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, выписку из приказа о зачислении и копию военно-учетного документа. Заявление и документы мужчина отправил ценным письмом, которое позже было получено уполномоченным лицом ТЦК.

Однако ТЦК сообщили, что он якобы должен был лично подать документы. В письме они отметили, что он должен лично явиться в ТЦК с подтверждающими документами для реализации права на отсрочку. При этом решение о предоставлении отсрочки или об отказе в ее предоставлении комиссией не принималось.

Суд отметил, что военнообязанный, направив заявление и подтверждающие документы почтовой связью, придерживался процедуры личной подачи документов. ТЦК должен был рассмотреть заявление по существу.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК по нерассмотрению заявления об отсрочке и обязал рассмотреть поданное заявление и по результатам такого рассмотрения принять соответствующее решение.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили командира воинской части, который "прикрывал" подчиненных-прогульщиков. Военные продолжали получать зарплату и дополнительные выплаты.