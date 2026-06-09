На Київщині військовий ТЦК вимагав тисячі доларів з матері призовника

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У Київській області повідомили про підозру військовому. Він вимагав хабар за переведення чоловіка до тилової частини

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.



Викрили працівника Білоцерківського районного ТЦК. Він у матері військовозобовʼязаного вимагав пʼять тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв перевести її сина до тилового підрозділу.



Тепер військовому ТЦК загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі триває робота над комплексною реформою мобілізації. Також він зазначив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.