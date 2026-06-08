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08 июня 2026, 07:41

В Одесском СИЗО эксработника ТЦК заставляли носить тапочки в зубах: подробности инцидента

08 июня 2026, 07:41
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Скриншот с видео
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Руководство Одесского следственного изолятора временно отстранено от исполнения служебных обязанностей. Решение было принято на время проверки после появления в сети видео, где, вероятно, издеваются над бывшим сотрудником ТЦК, находившимся в СИЗО

Об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба и издание "Думская", передает RegioNews.

На видео мужчины, которого называют представителем ТЦК, заставляют вести себя как собаку.

По данным источника, ролик был снят около недели назад. На кадрах видно, как так называемый "смотрящий" по 6-му корпусу по кличке Спортик, которого характеризуют как "блатного из бандитов", заставляет заключенного приносить тапочки другим осужденным зубами.

В ГУИС отмечают, что, несмотря на отсутствие экспертного заключения относительно достоверности видео, руководство СИЗО отстранено, а в учреждение направлена бригада руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения обстоятельств происшествия.

Государственная уголовно-исполнительная служба отмечает, что проверка проводится совместно с другими правоохранительными органами в установленные законом сроки, а ее результаты будут обнародованы впоследствии.

Напомним, в мае прошлого года Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Объявлены подозрения в пытках четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)".

Впоследствии стало известно, что бывший начальник Божковской исправительной колонии в Полтавской области при увольнении получил премию и другие выплаты на 400 000 грн.

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