02 червня 2026, 17:15

На Київщині жінка вбила коханого ножем

Фото: Національна поліція
Інцидент стався у селі Колонщина. Жінку затримали за підозрою у вбивстві

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 25-річна жінка та її 48-річний співмешканець влаштували застілля з алкоголем. Згодом між ними стався конфлікт. Під час сварки вона завдала чоловіку удару ножем у ділянку верхньої частини стегна. Від втрати крові він помер на місці.

"Правоохоронці затримали підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 23-річного молодика за напад на жінку. Зловмисник підійшов до перехожої на вулиці й пограбував– він приставив ніж до її шиї та погрожував убивством.

убивство поліція Київська область
