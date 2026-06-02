На Київщині жінка вбила коханого ножем

Інцидент стався у селі Колонщина. Жінку затримали за підозрою у вбивстві

Як з'ясували правоохоронці, 25-річна жінка та її 48-річний співмешканець влаштували застілля з алкоголем. Згодом між ними стався конфлікт. Під час сварки вона завдала чоловіку удару ножем у ділянку верхньої частини стегна. Від втрати крові він помер на місці.

"Правоохоронці затримали підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили в поліції.

