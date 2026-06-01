На Львовщине мужчина убил друга камнем

Во Львовском районе задержан мужчина. Он нанес смертельные травмы односельчанину

28 мая полиция узнала, что в реанимационном отделении скончался 59-летний мужчина. Днем ранее его госпитализировали с травмами головы.

Как выяснили правоохранители, накануне 44-летний житель села пришел в гости к 59-летнему знакомому. Между ними произошел конфликт. Во время ссоры младший мужчина ударил старшего камня в голову.

"Следователи, при процессуальном руководстве Пустомытовской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет", - сообщили в полиции.

