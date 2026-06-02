Удар БпЛА по Херсону: ранена 16-летняя девушка
02 июня 2026 года около 03:15 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по жилому дому в городе Херсон
Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
В результате удара ранения получила 16-летняя девушка, которая находилась в квартире.
Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что в течение 29 мая 2026 года армия РФ избивала по Херсонщине из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерией, минометным оружием и дронами разного типа.
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Снайпер РФ, убивший пожилого мужчину в Буче во время кормления собаки, получил подозрение
02 июня 2026, 18:20В Херсонской области прокуратура вернула государству почти 19 гектаров леса
02 июня 2026, 17:56Армия РФ атаковала Чугуев беспилотником
02 июня 2026, 17:34Россияне третий раз атаковали Днепр: над городом густой дым
02 июня 2026, 17:30Строил оккупационные власти: житель Херсонщины предстанет перед судом за сотрудничество с врагом
02 июня 2026, 17:22В Киевской области женщина убила любимого ножом
02 июня 2026, 17:15В Тернопольской области 24-летний парень жестоко избил знакомого
02 июня 2026, 16:57Ночная атака на Киев: повреждено 11 учебных заведений и 5 больниц
02 июня 2026, 16:19В Черкасской области мужчина повредил могилы на местном кладбище
02 июня 2026, 15:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все блоги »