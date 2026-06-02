Удар БпЛА по Херсону: ранена 16-летняя девушка

02 июня 2026 года около 03:15 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по жилому дому в городе Херсон

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

В результате удара ранения получила 16-летняя девушка, которая находилась в квартире.

Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в течение 29 мая 2026 года армия РФ избивала по Херсонщине из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерией, минометным оружием и дронами разного типа.