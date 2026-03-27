06:37  27 марта
Во Львовской области произошел масштабный пожар на складе
02:01  27 марта
Изнасилование 17-летней девушки на Кировоградщине: полиция задержала злоумышленника
02:26  27 марта
На Львовщине произошел взрыв в двухэтажке: юноша выбежал из квартиры в горящей одежде
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 08:13

Приставил нож к шее: в Киеве будут судить 23-летнего парня за нападение на женщину

Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция завершила расследование дела о нападении на женщину в Дарницком районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в прошлом месяце, когда 49-летняя женщина поздно вечером возвращалась с работы. Парень подошел к прохожей на улице, приставил нож к ее шее и угрожал убийством. Он сорвал с плеча женщины сумку, где были документы, банковские карты и около 3000 гривен, после чего скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний парень.

Сейчас обвинительный акт направили в суд. Фигуранта будут судить по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни).

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве осудили мужчину, который во время выгула собаки выстрелил прохожему в лицо. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев происшествия нападение нож Разбой злоумышленник суд
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
На Волыни будут судить шестерых пограничников: помогли выехать в Польшу более 150 мужчинам
27 марта 2026, 09:57
Полсотни MacBook в багажнике: на Львовщине таможенники остановили контрабанду техники
27 марта 2026, 09:28
Ночная атака дронов и артиллерии на Днепропетровщину: повреждена инфраструктура
27 марта 2026, 08:45
На Ровенщине разоблачили "теневого куратора" янтарной схемы на 354 млн грн
27 марта 2026, 08:29
Сувениры или наркотики: Львовские депутаты инициируют проверку U420
27 марта 2026, 07:56
Ночная атака на Харьков: пострадали восемь человек
27 марта 2026, 07:47
$2400 за исключение из базы: в Николаеве разоблачили схему в ТЦК
27 марта 2026, 07:37
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один погибший, двое травмированных
27 марта 2026, 07:26
Почти 1000 ударов по Запорожской области в сутки: трое раненых
27 марта 2026, 07:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »