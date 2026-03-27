Полиция завершила расследование дела о нападении на женщину в Дарницком районе столицы

Инцидент произошел в прошлом месяце, когда 49-летняя женщина поздно вечером возвращалась с работы. Парень подошел к прохожей на улице, приставил нож к ее шее и угрожал убийством. Он сорвал с плеча женщины сумку, где были документы, банковские карты и около 3000 гривен, после чего скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний парень.

Сейчас обвинительный акт направили в суд. Фигуранта будут судить по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни).

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

