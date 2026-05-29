29 травня 2026, 08:22

На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці

Фото: Національна поліція
У місті Яготин Бориспільського району чоловік відкрив стрілянину з вікна квартири багатоповерхівки та пошкодив автомобіль

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент трапився 28 травня.

Внаслідок стрілянини пошкоджено автомобіль. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Після проведення першочергових слідчих дій вони затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який вчинив стрілянину біля багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив похизуватися перед товаришами зброєю, дістав пістолет і двічі вистрілив вгору.

