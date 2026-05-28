Во Львовской области пьяный мужчина с ножом напал на тещу

Во Львовской области мужчина напал на мать сожительницы с ножом. Полиция его задержала

Об этом сообщает полиция Львовской области.



Как выяснили правоохранители, вечером между пьяным 59-летним мужчиной и 73-летней матерью его сожительницы произошла ссора. Во время конфликта мужчина ударил пенсионерку ножом в живот.



Женщину госпитализировали. Ее "зятя" задержали правоохранители. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

