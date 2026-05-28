28 мая 2026, 22:25

Напал на пенсионерку и бросился с ножом на полицию: В Чугуеве задержали разбойника

Фото: полиция Харьковской области
28 мая в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 76-летнюю жительницу города Чугуев Харьковской области. По предварительной информации, злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, угрожал ей ножом и завладел ее имуществом

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Нападающий толкнул пострадавшую в дом, ударил кулаком в лицо и, угрожая ножом, открыто завладел ее имуществом.

Злоумышленник сорвал с шеи женщины цепочку с ладанкой, забрал серьги и мобильный телефон, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Чугуевского районного управления полиции установили личность, которая по описанию соответствовала приметам нападающего.

При попытке задержания мужчина пытался скрыться, угрожал работникам полиции ножом, применил газовый баллончик и оказывал физическое сопротивление.

В дальнейшем правонарушитель предпринял попытку нападения на полицейских с использованием ножа. Несмотря на неоднократные законные требования о прекращении противоправных действий и предупреждениях о возможном применении табельного огнестрельного оружия, мужчина продолжал агрессивное поведение и пытался покинуть место происшествия.

"В связи с этим, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие с целью пресечения противоправных действий и задержания вооруженного правонарушителя", - сообщили в полиции.

После задержания мужчине была оказана медицинская помощь и вызвана бригада экстренной медицинской помощи.

Кроме того, в результате противоправных действий злоумышленника телесные повреждения получили трое сотрудников полиции.

По указанным фактам начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

