Жестокое избиение в Кривом Роге: полиция задержала 21-летнего нападающего

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В ходе разговора нападающий нанес несколько ударов в голову и тело 48-летнему потерпевшему. С полученными травмами мужчину госпитализировали в больницу.

Преступление произошло вечером 26 мая на одной из улиц города. Сотрудники Криворожского районного управления полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Напомним, что во время конфликта злоумышленник нанес тяжкие телесные повреждения 38-летнему мужчине. Преступление произошло 26 мая в одном из поселков Каменского района.