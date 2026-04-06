Иллюстративное фото: из открытых источников

На временно оккупированных территориях Украины высшие учебные заведения получили план отправки студентов на контрактную службу в армию РФ

Об этом сообщают активисты движения "Желтая Лента", передает RegioNews.

Отмечается, что оккупационные власти требуют, чтобы не менее 2% студентов в каждом вузе подписали контракт с российским Минобороны.

По их данным, агитационная кампания уже стартовала, в частности, в ДонНТУ. К ней привлекают администрацию и преподавателей, обещающих студентам льготы – перевод на бюджет или упрощенное получение диплома после службы.

В то же время, руководству учебных заведений угрожают увольнением в случае невыполнения установленных показателей.

Активисты подчеркивают, что под видом "добровольного контракта" оккупационные власти фактически вынуждают молодежь с временно оккупированных территорий идти на войну.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.