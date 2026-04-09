09 квітня 2026, 12:36

Катівня на Київщині: офіцеру ФСБ оголосили підозру за тортури цивільних

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Співробітнику ФСБ Російської Федерації, якого підозрюють у причетності до катувань мирних жителів під час окупації Київщини, оголошено про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, навесні 2022 року військові 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ окупували селище Димер на Вишгородщині. На території підприємства "Альфа-Ленд" вони облаштували базу, а в ливарному цеху – місце незаконного утримання цивільних.

До злочину причетний старший офіцер ФСБ, який діяв спільно з військовими підрозділу. У період із 21 по 25 березня 2022 року він, знаючи, що перед ним цивільні, застосовував до них насильство.

Під час допитів людей били руками, ногами та прикладами зброї, змушували стояти на колінах і залякували пострілами. Від потерпілих вимагали зізнань у нібито співпраці з українськими військовими.

"Такими діями потерпілим завдано сильного фізичного болю та моральних страждань", – наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та "розколола" військовослужбовця РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв 9 українських полонених під час боїв у Курській області.

