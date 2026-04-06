08:22  06 апреля
На Ровенщине пропали двое детей: 3-летний мальчик утонул, еще одного разыскивают
08:11  06 апреля
В Запорожье легковушка врезалась в дерево: спасатели деблокировали водителя
19:10  05 апреля
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2026, 08:39

Оккупанты планируют развивать "военно-исторический туризм" в Донецкой области

06 апреля 2026, 08:39
Читайте також українською мовою
Фото: ЦПИ
Читайте також
українською мовою

На временно оккупированных территориях Донбасса российская оккупационная администрация заявила о намерении сосредоточиться на развитии так называемого "военно-исторического туризма"

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает RegioNews.

Речь идет о создании специальных маршрутов по местам боевых действий, памятникам и локациям, связанным с войной.

По имеющейся информации, такие инициативы являются частью более широкой политики милитаризации общественной жизни на ВТО. Туристические проекты в этом формате рассматриваются не только как способ привлечения посетителей, но, прежде всего, как инструмент информационного влияния.

В частности, через подобные маршруты оккупационные власти пытаются навязать собственную интерпретацию событий, акцентируя внимание на "героизме" и "славе" российских военных. В то же время, реальные последствия войны для местного населения – гибель людей, масштабные разрушения и гуманитарные проблемы – либо замалчиваются, либо подаются со смещением ответственности на Украину.

Кроме идеологической составляющей, развитие такого "туризма" рассматривается и как способ извлечения прибыли.

"Поэтому война становится единственным "продуктом", который россия может предложить на захваченных территориях – как для местных людей, так и для внешней пропаганды", – подчеркнули в ЦПД.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область война оккупанты оккупация туризм пропаганда
На Днепропетровщине снова появились вражеские листовки с угрозами
05 апреля 2026, 16:14
Все новости »
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Силы обороны отбросили россиян в Харьковской области – DeepState
06 апреля 2026, 08:42
Силы ПВО обезвредили 114 российских беспилотников: есть попадания на 17 локациях
06 апреля 2026, 08:29
На Ровенщине пропали двое детей: 3-летний мальчик утонул, еще одного разыскивают
06 апреля 2026, 08:22
В Запорожье легковушка врезалась в дерево: спасатели деблокировали водителя
06 апреля 2026, 08:11
В одной из частей обнаружили 2000 непригодных к боевым задачам военных
06 апреля 2026, 07:56
Массированная атака на Одессу: спасатели ищут людей под завалами
06 апреля 2026, 07:54
На Херсонщине из-за вражеских ударов получили ранения пять человек
06 апреля 2026, 07:43
Враг нанес почти тысячу ударов по Запорожской области: ранен мужчина
06 апреля 2026, 07:37
На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов повреждены дома и инфраструктура
06 апреля 2026, 07:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »