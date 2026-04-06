Оккупанты планируют развивать "военно-исторический туризм" в Донецкой области

На временно оккупированных территориях Донбасса российская оккупационная администрация заявила о намерении сосредоточиться на развитии так называемого "военно-исторического туризма"

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Речь идет о создании специальных маршрутов по местам боевых действий, памятникам и локациям, связанным с войной.

По имеющейся информации, такие инициативы являются частью более широкой политики милитаризации общественной жизни на ВТО. Туристические проекты в этом формате рассматриваются не только как способ привлечения посетителей, но, прежде всего, как инструмент информационного влияния.

В частности, через подобные маршруты оккупационные власти пытаются навязать собственную интерпретацию событий, акцентируя внимание на "героизме" и "славе" российских военных. В то же время, реальные последствия войны для местного населения – гибель людей, масштабные разрушения и гуманитарные проблемы – либо замалчиваются, либо подаются со смещением ответственности на Украину.

Кроме идеологической составляющей, развитие такого "туризма" рассматривается и как способ извлечения прибыли.

"Поэтому война становится единственным "продуктом", который россия может предложить на захваченных территориях – как для местных людей, так и для внешней пропаганды", – подчеркнули в ЦПД.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.