Теракт в Буче: подозреваемого завербовали через игру и обещали 25 тыс. грн за "задание"
21-летнему жителю Бучи сообщено о подозрении в совершении террористического акта
Об этом информирует Офис Генерального прокурора и Нацполиция, передает RegioNews.
По словам подозреваемого, он познакомился с неизвестным в компьютерной игре. Впоследствии общение продолжилось в мессенджере, где ему, вероятно, представителем РФ было предложено совершать взрывы на территории области и предоставлены пошаговые инструкции по изготовлению взрывных устройств.
За каждую выполненную "задачу" обещали вознаграждение – 25 тысяч гривен.
Во время обысков у подозреваемого также обнаружены синтетические наркотические вещества. Разрешается вопрос о дополнительной правовой квалификации по факту их хранения.
Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица, в том числе организаторы и координаторы преступления.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В суд также подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, утром 23 марта в Буче Киевской области произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. Двое правоохранителей получили ранения в результате взрывов неизвестных предметов.
Позже полиция задержала подозреваемого. Злоумышленником оказался гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также устанавливает других лиц, причастных к преступлению.