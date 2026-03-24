24 марта 2026, 12:42

Теракт в Буче: подозреваемого завербовали через игру и обещали 25 тыс. грн за "задание"

Фото: Национальная полиция
21-летнему жителю Бучи сообщено о подозрении в совершении террористического акта

Об этом информирует Офис Генерального прокурора и Нацполиция, передает RegioNews.

По словам подозреваемого, он познакомился с неизвестным в компьютерной игре. Впоследствии общение продолжилось в мессенджере, где ему, вероятно, представителем РФ было предложено совершать взрывы на территории области и предоставлены пошаговые инструкции по изготовлению взрывных устройств.

За каждую выполненную "задачу" обещали вознаграждение – 25 тысяч гривен.

Во время обысков у подозреваемого также обнаружены синтетические наркотические вещества. Разрешается вопрос о дополнительной правовой квалификации по факту их хранения.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица, в том числе организаторы и координаторы преступления.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В суд также подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, утром 23 марта в Буче Киевской области произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. Двое правоохранителей получили ранения в результате взрывов неизвестных предметов.

Позже полиция задержала подозреваемого. Злоумышленником оказался гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

