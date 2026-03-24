В Харьковской области мужчина передавал россиянам данные о заводе, который разрабатывал танки

В Харьковской области судили мужчину за государственную измену. Оказалось, что он еще с 2020 года был завербован россиянами

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

54-летний житель Харьковского района еще в 2020 году был завербован россиянами. Враг хотел получить секретные технические материалы об украинском танке Т-84БМ "Оплот". В конце 2020 года мужчина пытался привлечь к "работе" сотрудника конструкторского бюро, работавшего над разработкой танка.

Правоохранители, к счастью, опередили врага и изготовили имитационные материалы, которые воспроизводили концепцию реальных документов, но не содержали секретной информации и не создавали угрозы национальной безопасности. Эти образцы агент получил и отправил копии россиянам в Telegram. В 2021 году во время получения фейкового "полного комплекта технической документации" правоохранители задержали мужчину.

На суде он признал вину, но отказался давать показания. Суд назначил наказание: 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

