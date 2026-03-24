24 марта 2026, 09:39

В Харьковской области мужчина передавал россиянам данные о заводе, который разрабатывал танки

24 марта 2026, 09:39
Фото: прокуратура
В Харьковской области судили мужчину за государственную измену. Оказалось, что он еще с 2020 года был завербован россиянами

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

54-летний житель Харьковского района еще в 2020 году был завербован россиянами. Враг хотел получить секретные технические материалы об украинском танке Т-84БМ "Оплот". В конце 2020 года мужчина пытался привлечь к "работе" сотрудника конструкторского бюро, работавшего над разработкой танка.

Правоохранители, к счастью, опередили врага и изготовили имитационные материалы, которые воспроизводили концепцию реальных документов, но не содержали секретной информации и не создавали угрозы национальной безопасности. Эти образцы агент получил и отправил копии россиянам в Telegram. В 2021 году во время получения фейкового "полного комплекта технической документации" правоохранители задержали мужчину.

На суде он признал вину, но отказался давать показания. Суд назначил наказание: 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Харьковщине российского агента, который готовил обстрел одной из крупнейших ТЭС Украины. Задачу врага выполнял завербованный житель Чугуевского района, ранее работавший электросварщиком на этой ТЭС.

Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
