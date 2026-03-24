24 марта 2026, 11:56

В Ровно задержали еще одного российского корректировщика

24 марта 2026, 11:56
Фото: СБУ
Контрразведку СБУ задержало в Ровно еще одного агента российской военной разведки (ГРУ). Им оказался завербованный врагом бывший работник завода в Донецкой области, который прибыл в западный регион Украины, чтобы корректировать воздушные атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал легкий заработок в телеграмм-каналах. Куратор из российского ГРУ дал ему задачу поехать в Ровенскую область, чтобы собрать координаты потенциальных "целей", в том числе оборонных предприятий и мест дислокации украинских военных.

Приехав в Ровно, агент поселился в гостинице и выезжал на разведку на такси. Прямо из окна автомобиля он фотографировал объекты, которые, по его мнению, могли выполнять оборонные заказы или где могли базироваться бойцы ВСУ.

Также злоумышленник пытался вычислить позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, защищающих небо западного региона Украины.

СБУ задержала агента "на горячем", когда он снимал фасад одного из предприятий. У него изъяли смартфон с обозначенными на гугл-картах объектами, которые он готовился передать россиянам.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала 18-летнего российского агента, готовившего теракты у админзданий. Фигурант находится под стражей.

война СБУ обстрелы задержание Ровно агент рф корректировщик российские агенты
