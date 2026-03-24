24 березня 2026, 12:42

Теракт у Бучі: підозрюваного завербували через гру і обіцяли 25 тис. грн за "завдання"

24 березня 2026, 12:42
Фото: Національна поліція
21-річному жителю Бучі повідомлено про підозру у скоєнні терористичного акту

Про це інформує Офіс Генерального прокурора та Нацполіція, передає RegioNews.

За словами підозрюваного, він познайомився з невідомим у комп'ютерній грі. Згодом спілкування продовжилося в месенджері, де йому, ймовірно, представником РФ було запропоновано вчиняти підриви на території області та надано покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв

За кожне виконане "завдання" обіцяли винагороду – 25 тисяч гривень.

Під час обшуку у підозрюваного також виявлено синтетичні наркотичні речовини. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію за фактом їх зберігання.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі причетні особи, зокрема організатори та координатори злочину.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До суду також подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Бучі на Київщині стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Двоє правоохоронців дістали поранення внаслідок вибухів невідомих предметів.

Згодом поліція затримала підозрюваного. Зловмисником виявився громадянин України 2004 року народження. Слідство також встановлює інших осіб, причетних до злочину.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
