Теракт у Бучі: підозрюваного завербували через гру і обіцяли 25 тис. грн за "завдання"

21-річному жителю Бучі повідомлено про підозру у скоєнні терористичного акту

Про це інформує Офіс Генерального прокурора та Нацполіція.

За словами підозрюваного, він познайомився з невідомим у комп'ютерній грі. Згодом спілкування продовжилося в месенджері, де йому, ймовірно, представником РФ було запропоновано вчиняти підриви на території області та надано покрокові інструкції з виготовлення вибухових пристроїв

За кожне виконане "завдання" обіцяли винагороду – 25 тисяч гривень.

Під час обшуку у підозрюваного також виявлено синтетичні наркотичні речовини. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію за фактом їх зберігання.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі причетні особи, зокрема організатори та координатори злочину.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До суду також подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Бучі на Київщині стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Двоє правоохоронців дістали поранення внаслідок вибухів невідомих предметів.

Згодом поліція затримала підозрюваного. Зловмисником виявився громадянин України 2004 року народження. Слідство також встановлює інших осіб, причетних до злочину.