24 марта 2026, 11:30

На Киевщине женщина из-за ревности воткнула нож мужчине в живот

Фото: Национальная полиция
Инцидент произошел в селе Роскошная. Там женщина во время ссоры набросилась на сожителя с ножом.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

29-летняя женщина поругалась с сожителем во время застолья с алкоголем. В частности, причиной была ревность. Во время ссоры женщина схватила нож и воткнула его в живот 35-летнего любимого. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он под наблюдением медика.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В суде ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее суд признал 27-летнюю жительницу Одесщины виновной в причинении тяжелых травм своему 1,5-летнему сыну, повлекшему его смерть . Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы.

убийство задержание Киевская область
