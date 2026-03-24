На Київщині жінка через ревнощі встромила ножа чоловіку в живіт

Фото: Національна поліція

Інцидент стався у селі Розкішна. Там жінка під час сварки накинулась на співмешканця з ножем

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

29-річна жінка посварилась зі співмешканцем під час застілля з алкоголем. Зокрема, причиною були ревнощі. Під час сварки жінка схопила ніж та встромила його в живіт 35-річного коханого. Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. Зараз він під наглядом медика.

Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У суді їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд визнав 27-річну жительку Одещини винною у заподіянні тяжких травм своєму 1,5-річному сину, що призвели до його смерті. Жінку засудили до 10 років позбавлення волі.