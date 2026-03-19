В Житомирской области ВАЗ влетел в Toyota

Авария произошла вечером 18 марта на 144 км автодороги Киев-Чоп, недалеко от села Солнечное. Правоохранители начали расследование

Предварительно, 63-летний мужчина был за рулем ВАЗ 2109 и двигался в сторону Ровно. Он столкнулся с кроссовером Toyota, за рулем которого находился 35-летний киевлянин. В результате ДТП водитель ВАЗ был госпитализирован с травмами.

"В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают следователи Житомирского районного управления полиции №1. Предварительная квалификация происшествия - ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

