Смертельна ДТП на Київщині: іномарка влетіла в пасажирський автобус

Про це повідомляє поліція Київської області.

Попередньо, водій Skoda не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з пасажирським автобусом. У салоні загалом було восьмеро людей, серед них двоє неповнолітніх.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. Також постраждали ще троє людей, серед них неповнолітній. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті водій наїхав на двох сестер-пішоходів і втік з місця події. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці, а її 23-річну сестру госпіталізували.