На Ивано-Франковщине водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

В Ивано-Франковской области правоохранители оперативно разыскали водителя, совершившего смертельное ДТП и покинувшего место происшествия

Сообщение о ДТП поступило в полицию 15 марта около 19:00. Авария произошла в селе Заречье Делятинской территориальной общене.

По предварительным данным правоохранителей, на одной из улиц населенного пункта неустановленный автомобиль совершил наезд на двух девушек-пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части дороги. После совершенного водитель скрылся с места ДТП.

В результате наезда 17-летняя местная жительница погибла на месте происшествия. Ее 23-летняя сестра получила телесные повреждения – бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ее в больницу.

Полицейские сразу приступили к розыскным мероприятиям. В течение часа правоохранители установили местонахождение автомобиля и водителя. Его обнаружили по месту жительства. Виновником аварии оказался 29-летний военнослужащий.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске, поскольку самовольно покинул воинскую часть.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

