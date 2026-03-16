16 марта 2026, 08:22

На Ивано-Франковщине водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

16 марта 2026, 08:22
Фото: Национальная полиция
В Ивано-Франковской области правоохранители оперативно разыскали водителя, совершившего смертельное ДТП и покинувшего место происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о ДТП поступило в полицию 15 марта около 19:00. Авария произошла в селе Заречье Делятинской территориальной общене.

По предварительным данным правоохранителей, на одной из улиц населенного пункта неустановленный автомобиль совершил наезд на двух девушек-пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части дороги. После совершенного водитель скрылся с места ДТП.

В результате наезда 17-летняя местная жительница погибла на месте происшествия. Ее 23-летняя сестра получила телесные повреждения – бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ее в больницу.

Полицейские сразу приступили к розыскным мероприятиям. В течение часа правоохранители установили местонахождение автомобиля и водителя. Его обнаружили по месту жительства. Виновником аварии оказался 29-летний военнослужащий.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске, поскольку самовольно покинул воинскую часть.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Закарпатской области судили водителя по ДТП. Он сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Суд признал его виновным и назначил ему наказание: 4 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком 3 года.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
