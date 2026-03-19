Из-за смертельного ДТП во Львовской области перекрыли трассу
Из-за ДТП в городе Дубляны Львовского района, которое произошло утром 19 марта, движение транспорта "Киев – Чоп" полностью перекрыто
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .
Объезд места ДТП организован через населенные пункты Сороки-Львовские, Мурованое и Ямполь.
Напомним, на трассе столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся и взорвался. В результате ДТП один человек погиб, есть пострадавшие. На месте работают следователи, медики и спасатели.
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Самая массовая роспись писанок: во Львове установят рекорд Украины
19 марта 2026, 11:57Шпионил в Силах беспилотных систем: СБУ задержала "двойного" агента РФ и Беларуси
19 марта 2026, 11:50Насиловал дочерей сожительницы: прокуратура требует пожизненного для жителя Донецкой области
19 марта 2026, 11:32На Днепропетровщине мужчину забили до смерти
19 марта 2026, 11:30Судья, сбившая двоих детей в Харькове, предстанет перед судом
19 марта 2026, 11:22На Прикарпатье во время пожара в доме погиб мужчина
19 марта 2026, 11:15Дело Шурмы: заочно арестованный экс-чиновник "Запорожьеоблэнерго"
19 марта 2026, 10:59В Сумской области обезвредили 5-килограммовую боевую часть вражеского ударного дрона
19 марта 2026, 10:58На Киевщине из ставка спасли двух человек: пострадавшие в больнице
19 марта 2026, 10:42На Буковине судили мужчин, которые жестоко расправились с пенсионерами
19 марта 2026, 10:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
