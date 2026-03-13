В Киеве мужчины устроили производство амфетамина

Фото: прокуратура

В столице разоблачили мужчин, устроивших изготовление наркотиков в квартире. Теперь они получили подозрения

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин устроили изготовление наркотиков в одной из квартир недалеко от станции метро Лукьяновская. Там они производили амфетамин.

Во время обыска правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, ингредиенты для синтеза амфетамина, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты.

Подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, одному из них - без права на залог. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

