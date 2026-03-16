16 марта 2026, 21:15

В Киевской области мужчина застрелил 11-летнюю дочь и убил себя

16 марта 2026, 21:15
Фото: Национальная полиция
Трагедия произошла в Ирпене. Местная жительница нашла своего брата и племянницу мертвыми

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась жительница Ирпеня. Она рассказала, что нашла в доме мертвыми своего брата и его малолетнюю дочь. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Предварительно 52-летний мужчина был дома с 11-летней дочерью. Он вероятно произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Известно, что девочка болела.

"Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
