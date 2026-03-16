В Киевской области мужчина застрелил 11-летнюю дочь и убил себя

Трагедия произошла в Ирпене. Местная жительница нашла своего брата и племянницу мертвыми

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась жительница Ирпеня. Она рассказала, что нашла в доме мертвыми своего брата и его малолетнюю дочь. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Предварительно 52-летний мужчина был дома с 11-летней дочерью. Он вероятно произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством. Известно, что девочка болела.

"Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следователи Бучанского районного управления полиции начали досудебное расследование (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

