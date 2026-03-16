На Николаевщине из-за взрыва в доме погибли двое детей, еще два человека – в больнице

Трагедия произошла в воскресенье, 15 марта, вечером в поселке Братское Вознесенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 20:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в частном доме, где находилась женщина с тремя детьми. В результате взрыва дом частично разрушился.

Спасатели, прибывшие на место, достали из-под завалов 9-летнего мальчика. 29-летнюю мать взрывной волной отбросило во двор, она получила травмы. Женщину и мальчика госпитализировали.

К сожалению, две девочки 3 и 12 лет погибли на месте.

По предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

