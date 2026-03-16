На Київщині чоловік застрелив 11-річну доньку та вбив себе

Трагедія сталась в Ірпені. Місцева жителька знайшла свого брата та племінницю мертвими

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До поліції звернулась жителька Ірпеня. Вона розповіла, що знайшла в будинку мертвими свого брата та його малолітню доньку. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Попередьо, 52-річний чоловік був вдома з 11-річною донькою. Він ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Відомо, що дівчинка хворіла.

"Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.