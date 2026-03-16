10:26  16 марта
Паралимпиада-2026 завершилась: Украина завоевала 19 медалей
08:22  16 марта
На Ивано-Франковщине водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
08:39  16 марта
В Днепре обнаружили масштабную вырубку: уничтожена почти сотня 100-летних деревьев
16 марта 2026, 08:54

В Киевской области умер мужчина, раненный во время обстрела 14 марта

Иллюстративное фото: из открытых источников
В больнице умер мужчина 1981 года рождения, получивший ранение во время массированного вражеского обстрела Киевщины в ночь на 14 марта

Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, врачи боролись за его жизнь до последнего, но спасти его не удалось.

Калашник отметил, что это уже шестая жертва той террористической атаки врага на регион.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и скорбь. Это невозможно забыть. Невозможно простить", – добавил он.

Как известно, в ночь на 14 марта российская армия атаковала Киевскую область. По данным ОВА, погибли пять человек.

Напомним, в ночь на 16 марта российская армия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Ранения получили 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 лет.

Российский дрон атаковал автомобиль в центре Херсона: водитель в тяжелом состоянии
16 марта 2026, 08:55
Ночная атака дронов на Николаев: поврежденное учебное заведение и дома
16 марта 2026, 08:33
В Херсонской области из-за обстрелов получили ранения пять человек
16 марта 2026, 08:09
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Одессе мусоровоз насмерть сбил мужчину
16 марта 2026, 11:38
До 50 тыс. пачек сигарет ежедневно: на Черкащине ликвидировали подпольную фабрику
16 марта 2026, 11:34
СБУ задержала дезертира, корректировавшего российские атаки по Днепру
16 марта 2026, 11:27
Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во Львовской области
16 марта 2026, 11:10
На Волыни женщина ранила знакомую ножом: подозреваемая задержана
16 марта 2026, 10:58
В Николаевской области из-за взрыва в доме погибли две девочки: мать и сын в больнице
16 марта 2026, 10:51
Россияне снова атаковали Запорожье: под завалами могут быть люди (Обновлено)
16 марта 2026, 10:29
Паралимпиада-2026 завершилась: Украина завоевала 19 медалей
16 марта 2026, 10:26
На Буковине разоблачили масштабный сбыт контрафактных сигарет: изъят товар на 30 млн грн
16 марта 2026, 10:05
В центре Киева упали обломки БпЛА: пострадавших нет
16 марта 2026, 09:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
