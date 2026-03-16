В Киевской области умер мужчина, раненный во время обстрела 14 марта

В больнице умер мужчина 1981 года рождения, получивший ранение во время массированного вражеского обстрела Киевщины в ночь на 14 марта

Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, врачи боролись за его жизнь до последнего, но спасти его не удалось.

Калашник отметил, что это уже шестая жертва той террористической атаки врага на регион.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и скорбь. Это невозможно забыть. Невозможно простить", – добавил он.

Как известно, в ночь на 14 марта российская армия атаковала Киевскую область. По данным ОВА, погибли пять человек.

Напомним, в ночь на 16 марта российская армия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Ранения получили 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 лет.