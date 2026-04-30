Служба безопасности в Днепре разоблачила владелицу местного Телеграмм-канала, которая распространяла координаты украинских защитников

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Как установило расследование, фигурантка специально создала и администрировала отдельный чат, в котором пользователи публиковали геолокацию блокпостов и запасных командных пунктов украинских защитников в регионе.

Также участники интернет-сообщества "сливали" адреса пребывания и маршруты движения мобильных групп правоохранителей и сотрудников ТЦК в прифронтовых городах области.

"Такие данные могли использоваться Российской Федерацией для подготовки новых серий ракетно-дроновых и артиллерийских ударов по Днепропетровщине", - говорят в СБУ.

Во время обысков в доме фигурантки обнаружили смартфоны, из которых она администрировала распространение закрытых сведений.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований). Ей грозит до 8 лет заключения.

