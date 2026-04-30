Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрала суд тернопольской школьнице, которая напала с ножом на подругу

Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

Девушку подозревают в совершении покушения на убийство одноклассницы в соответствии с ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Суд назначил несовершеннолетний круглосуточный домашний арест сроком 2 месяца. Подозреваемая будет носить электронный браслет.

Напомним, 27 апреля 15-летняя ученица 9 класса одной из тернопольских школ во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны в участок головы и тела.