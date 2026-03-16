В ночь на 16 марта российская армия атаковала Запорожье беспилотниками

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки пострадали три человека. Ранения получили 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 лет. Всем оказывают необходимую медпомощь.

Россияне атаковали частный сектор. Возник пожар.

По данным ГСЧС, спасатели потушили четыре соседних жилых дома. Общая площадь пожара составила 230 кв. м. На месте работали все экстренные службы.

По информации и.о. городского головы Регины Харченко, в результате ночной атаки в Вознесеновском районе города повреждены 16 домов.

"Один дом частного сектора получил значительные разрушения, еще 15 зданий имеют незначительные повреждения – среди них 2 многоквартирных и 13 частных. Зафиксированы выбитые окна, поврежденные двери и кровли", – говорится в сообщении.

Специалисты райадминистрации обследуют близлежащую территорию, чтобы установить полный объем разрушений. По состоянию на 7 часов коммунальщики начали закрывать выбитые окна листами OSB.

Утром 16 марта россияне снова ударили по Запорожью.

"Произошел пожар. В результате удара обесточено свыше 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью", – сообщил глава ОВА.

Напомним, количество погибших в результате обстрела Запорожья 14 марта возросло до двух – в больнице скончался 17-летний парень.