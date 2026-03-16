В Херсонской области из-за обстрелов получили ранения пять человек

Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 40 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 12 частных домов.

Также оккупанты повредили магазин, газовую трубу, складское помещение, хозяйственные постройки, сельхозтехнику, маршрутное такси и частные автомобили.

В течение суток из-за российских ударов получили ранения пять человек.

Напомним, ночью 16 марта российские военные более 10 раз атаковали артиллерией и беспилотниками два района Днепропетровской области. Повреждены дома и агрофирма, раненая женщина.