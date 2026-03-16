Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены учебное заведение, а также многоквартирные дома рядом.

К счастью, жертв или пострадавших нет.

"Администрация района уже на месте и фиксирует повреждения. Будем приступать к ликвидации последствий атаки", – отметил мэр.

Напомним, в ночь на 16 марта российские военные атаковали Запорожье беспилотниками – попали в частный сектор. В результате атаки горели дома, пострадали три человека.