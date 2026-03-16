На Київщині помер чоловік, поранений під час обстрілу 14 березня

У лікарні помер чоловік 1981 року народження, який отримав поранення під час масованого ворожого обстрілу Київщини в ніч на 14 березня

Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, лікарі боролися за його життя до останнього, але врятувати його не вдалося.

Калашник зазначив, що це вже шоста жертва тієї терористичної атаки ворога на регіон.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяю ваш біль і скорботу. Це неможливо забути. Неможливо пробачити", – додав він.

Як відомо, в ніч на 14 березня російська армія атакувала Київщину. За даними ОВА, загинули п'ятеро людей.

