В понедельник, 16 марта, около 7:00 российские военные атаковали с беспилотника авто в центре Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него – контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, обломочные ранения лица.

Медики оказывают 67-летнему пострадавшему всю необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились 40 населенных пунктов Херсонской области. Получили ранения пять человек.