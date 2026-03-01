На Днепропетровщине в пожаре погибла женщина
В Днепропетровской области произошел пожар в частном доме. К сожалению, погиб человек
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Трагедия произошла днем 1 марта на улице Центральной села Веселое Никопольского района. Там загорелся частный жилой дом. Во время тушения пламени спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины.
Точные причины пожара пока неизвестны. Жителей области призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.
Напомним, ранее в Киеве в результате пожара в доме погибли два человека. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.
