На Днепропетровщине в пожаре погибла женщина

В Днепропетровской области произошел пожар в частном доме. К сожалению, погиб человек

Трагедия произошла днем 1 марта на улице Центральной села Веселое Никопольского района. Там загорелся частный жилой дом. Во время тушения пламени спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины.

Точные причины пожара пока неизвестны. Жителей области призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.

