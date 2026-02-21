В Киеве в результате пожара в доме погибли два человека

фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе в результате пожара погибли два человека. Пожар произошел утром 21 февраля на улице Казацкой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"На территории частного дома, в одноэтажном частном доме возникло возгорание кровли. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух человек. Пожар был ликвидирован в 11:35", – говорится в сообщении.

Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, в начале февраля в центре Киева горела гостиница . К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.